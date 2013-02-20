Завідуючій аптекою нанесли ножові поранення на її робочому місці

У місті Ромни Сумської області співробітники Державної служби охорони затримали чоловіка, який умисно наніс ножем тілесні ушкодження середньої тяжкості колишній дружині – завідуючій місцевої аптеки на її робочому місці.

Як повідомив УНІАН співробітник СЗГ УДСО при УМВС України в Сумській області Ігор Садовський, у вівторок, 19 лютого, близько дев’ятої години ранку на пульт Державної служби охорони надійшов сигнал про спрацювання кнопки «Терміновий виклик міліції», встановленої в аптеці. Наряд групи затримання УДСО при УМВС України в Сумській області оперативно прибув на місце події.

Коли працівники групи затримання зайшли до приміщення, там перебувало близько десятка відвідувачів, а також персонал аптеки, а з кабінету завідуючої аптекою жінка кликала на допомогу. Двері кабінету були зачинені. Жінка продовжувала кричати, тому правоохоронці прийняли рішення вибити двері.

За допомогою прикладів автоматів правоохоронці вибили внутрішню частину у дверях і побачили, що в кабінеті перебувають двоє – на кріслі сидить закривавлена жінка, а над нею стоїть невідомий чоловік із пістолетом в руках. На підлозі біля крісла лежав закривавлений ніж. Чоловіка було затримано, а потерпілій жінці було надано допомогу. Згодом правоохоронці своїми силами доставили її до лікувального закладу, де її було терміново прооперовано. Наразі лікарі оцінюють її стан як стабільний.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий – колишній чоловік потерпілої працівниці аптеки. Виявилося, що кілька місяців тому стосовно нього було відкрите кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй же колишній дружині. Того разу він не лише побив жінку, а й угнав її авто та вкрав її особисті речі. По даному факту було порушено кримінальну справу.

19 лютого мало відбутися судове слухання, на якому потерпіла мала свідчити проти колишнього чоловіка. Як затриманий розповів правоохоронцям, він підозрював, що жінка наговорюватиме на нього в суді, тому перед засіданням вирішив її налякати. Для цього він прихопив із дому ножа та пневматичний пістолет.

Згодом стало відомо, що зловмисник наніс потерпілій п’ять ножових поранень в область живота та грудей, одне з яких – проникаюче. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.