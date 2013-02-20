У Львові «Mitsubishi» травмував двох людей

У Львові сьогодні, о 9.45, на перехресті вулиць Китайська і Пасічна сталося зіткнення автомобілів „Mitsubishi Lancer” та Lexus. «Mitsubishi» внаслідок зіткнення виїхав за межі проїзної частини на зупинку громадського транспорту де перебували люди і травмував 21-річного хлопця та 26-річну жінку.

Про це повідомила УНІАН інспектор сектору моніторингу та профілактичної роботи відділу ДАІ міста Львова Людмила Ліб.

Вона поінформувала, що постраждалих з місця ДТП забрала „швидка допомога”.

„Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, триває перевірка. На даний час відомо, що хлопець отримав відкритий перелом, його доставлено в операційне відділення, а жінка отримала забої”, - зазначила Л.Ліб.

Вона також повідомила, що сьогодні в цьому ж Личаківському районі сталася ще одна велика аварія.

„Близько 14.00, на вулиці Личаківській, вантажний автомобіль КаМАЗ скоїв зіткнення з кількома транспортними засобами. Внаслідок ДТП зупинено рух транспорту, утворився великий затор. Ведеться ручне регулювання працівниками ДАІ. На даний час уточнюються дані про кількість автомобілів, які потрапили у ДТП, а також перевіряється чи є постраждалі”, - розповіла інспектор.

Вона зазначила, що причини зіткнення КаМАЗа з іншими автомобілями з’ясовуються, „очевидці повідомляють, що складалося враження, що водій вантажівки раптово втратив керування”.

На місці події працюють співробітники ДАІ.