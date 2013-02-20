Одеса: майно "швидкої" передали на баланс області

Одеська міська рада передала майно міської станції швидкої медичної допомоги у власність громади області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час сесії 19 лютого.

«Передати з комунальної власності територіальної громади Одеси в загальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області цілісний майновий комплекс (разом з основними засобами, перехідними залишками лікарських засобів і витратних матеріалів) комунальної установи «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги», розташованої за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 10, наявної штатної чисельності», - сказано в рішенні.

Аналогічне рішення ухвалено про комунальне підприємство «Автобаза санітарного транспорту», розташоване на вулиці Водопровідна, 13/1.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію із впровадженням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні.

14 лютого співробітники комунальної установи «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги» протестували проти позбавлення її статусу юридичної особи.

Учасники акції впевнені, що після реорганізації швидкої допомоги, що передбачає перепідпорядкування установи Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, міська влада продасть будівлю, в якій дислокується станція. Будівля, розташована за адресою Валіховський провулок, 10 — унікальна пам`ятка архітектури республіканського значення, триповерхова будівля — подарунок місту графа Михайла Толстого, почесного громадянина Одеси.

На сьогодні на станції працюють 1132 співробітники, більшість яких мають вищі кваліфікаційні категорії, чергує 66 бригад, є консультативний центр із звернення громадян.