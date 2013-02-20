У столиці в грудні відкриють другий перинатальний центр

У грудні 2013 року в столиці відкриють другий перинатальний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, його створять на базі Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Наразі завершується розробка проектно-кошторисної документації, а реконструкція розпочнеться у травні 2013 року, зазначається в повідомленні.

За словами першого заступника директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Залеської, новий перинатальний центр стане найпотужнішим. Він також виконуватиме функцію методичного осередку та координуватиме діяльність всієї системи перинатальної допомоги міста, наголосила В.Залеська.

«Це унікальний для України досвід, бо в інших регіонах перинатальні центри не мають окремих спеціалізацій. В столиці ж перший, вже відкритий перинатальний центр, створений для забезпечення передчасних пологів та виходжування малюків з критично малою вагою тіла. Другий надаватиме допомогу вагітним з інфекційною патологією», - зазначила вона.

Крім того, третій столичний перинатальний центр створять на базі Київського міського пологового будинку №5. Там надаватимуть медичну допомогу вагітним з екстрагенітальною патологією, додала перший заступник директора Департаменту охорони здоров’я.

Як повідомлялося, в 2012 році було розроблено та затверджено Концепцію розвитку перинатальної допомоги в Києві, що передбачає створення до 2014 року трьох високоспеціалізованих перинатальних центрів третинного рівня надання медичної допомоги.