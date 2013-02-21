Львівщина: СЕС безпідставно блокувала діяльність підприємства

Прокуратура Львівської області припинила незаконне втручання обласної санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) у господарську діяльність деревообробного підприємства з іноземними інвестиціями ДП «Руді-Інт» ТОВ «Руді».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, обласна прокуратура перевірила правомірність дій посадових осіб Львівської обласної СЕС при проведенні перевірки вказаного підприємства.

З’ясовано, що фахівці СЕС провели перевірку дотримання вимог санітарно-епідемічного законодавства в деревообробному цеху ДП «Руді-Інт». При цьому згідно з направленням, об’єктом перевірки було ТОВ «Руді», а фактична перевірка проводилась на дочірньому підприємстві «Руді-Інт», яке, відповідно до законодавства, є юридичною особою та не відноситься до відокремлених підрозділів суб’єкта господарювання, відзначили в ГПУ.

За результатами перевірки обласна СЕС застосувала адміністративно-запобіжні заходи до ДП «Руді-Інт» ТОВ «Руді» за порушення санітарного та епідеміологічного законодавства, на підставі яких заборонено діяльність підприємства та накладено штраф.

Прокуратурою встановлено, що перевірка вказаного об’єкту проведена без належних на те правових підстав, та внесено протест на постанову головного державного санітарного лікаря Львівської області.

Даний протест задоволено у повному обсязі, наразі діяльність ДП «Руді-ІНТ» ТОВ «Руді» відновлено, йдеться в повідомленні.