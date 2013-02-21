Чому розбився літак Ан-24 у Донецьку?

Слідство розглядає 5 версій авіакатастрофи літака Ан-24 в Донецьку.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Віктор Войцишен, коментуючи хід розслідування катастрофи чартерного літака Ан-24 рейсом Одеса-Донецьк, поінформували УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

«Зараз розглядають п’ять версій – невідповідні дії екіпажу або наземних служб; технічна несправність літака, а також наземного устаткування; несприятливі метеорологічні умови. Вони будуть повністю досліджені. Версію диверсії або терористичного акту вже виключено, зараз вона не розглядається», - уточнив прокурор.

Також він наголосив, що остаточні причини авіакатастрофи стануть відомі тільки після завершення відповідних експертиз та розшифровки даних «чорних скриньок».

«Усі причини трагедії будуть встановлені після завершення слідства, яке посекундно розслідує всі обставини справи. Призначено низку експертиз, залучено відповідних фахівців. Вже розпочалася розшифровка «чорних скриньок». Тільки після завершення всіх експертиз слідство зможе чітко сказати, що стало причиною авіакатастрофи», - зауважив прокурор.

Крім того, В.Войцишен заявив, що встановлюються особи всіх пасажирів.

«На сьогодні є всі відеозаписи пасажирів, які проходили на посадку літака, відповідно, встановлена загальна кількість пасажирів і буде встановлена особа кожного», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого віце-прем`єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що робота з розшифровки «чорних скриньок» літака, що зазнав аварії в Донецьку, і аналізу отриманої інформації буде закінчена впродовж 10 днів.

«На сьогоднішній день всі експертні та технічні дії на місці аварії вже закінчені. Літак евакуйований. Всі прилади об`єктивного контролю - «чорні скриньки», які були на борту літака, виявлені і передані в спеціалізовану лабораторію. Фахівці вивчають записи бортових самописців. Робота з розшифровки і аналізу інформації буде закінчена протягом 10 днів», - сказав О.Вілкул.

Довідка УНІАН. 13 лютого в аеропорту «Донецьк» при здійсненні посадки пасажирський літак АН-24 зійшов за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся і розламався навпіл.

На борту літака перебували 52 людини, в тому числі 8 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинули 5 осіб.

У лікарню було доставлено 26 осіб. Всім постраждалим була надана необхідна медична та психологічна допомога. В даний час всі пасажири виписані з лікарні, в медустанові знаходиться 5 членів екіпажу, загрози їхньому життю немає.