На Херсонщині розливали фальшивий коньяк

У Бериславському районі Херсонської області співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) минулого тижня викрили діяльність підпільного цеху, де розливали фальсифікований коньяк відомих марок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, під час проведення обшуку в будинку 63-річної жінки, яка є організатором незаконного бізнесу, оперативники вилучили 190 пляшок готової підробленої продукції, 170 літрів спирту, 200 літрів ще не розлитого коньяку, 10 літрів харчової фарби, ароматизатори, 540 порожніх пляшок, 5 тисяч пробок, етикетки різних марок коньяку й 250 термоковпаків із логотипом відомого торгового дому з виробництва коньяку.

"Дуже відомій вітчизняній торговій марці, під чиїми логотипами виготовлявся фальсифікат, завдано збитків на суму 23 тис. грн, – повідомляє начальник УДСБЕЗ облуправління МВС Денис Лактіонов.

Жінка облаштувала цех у підсобному приміщенні, де фальсифікат виготовлявся в умовах повної антисанітарії. Організатор планувала збувати алкоголь у невеликі магазини й кафе за ціною нижче ринкової. Зараз зразки продукції направлені на експертизу, після висновків якої стане відомо, наскільки шкідливим для здоров`я людини є вилучений «коньяк».

За фактом виготовлення й збуту фальсифікату почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч.1 ст.229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Жінці загрожує великий штраф або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.