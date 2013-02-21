В 11 школах Луганщини оголошено карантин щодо ГРВІ

У зв`язку з передепідемічним рівнем захворюваності на ГРВІ в регіонах області і перевищенням епідемічного порогу серед дітей шкільного віку в 11 школах Луганської області оголошено карантин.

Як повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній службі Луганської області, тимчасово зупинено навчальний процес у 7 школах м. Кіровська, у 2-х школах Новопсковського району, по одній – у Старобільському і Марківському районах.

У цілому в Луганській області епідемічний поріг із захворюваності на ГРВІ і грип не перевищено і становить 45,3% порогового рівня. За останній тиждень в області захворіли 12 тис. 192 особи, зареєстровано 2 випадки з діагнозом «грип» (1 випадок у м. Луганську і 1 - у м. Ровеньки), діагноз підтверджено іммунохроматографічним методом («швидкий тест»).

Перевищення регіональних показників зареєстровано у м. Кіровську (епідемічний поріг перевищений на 8,1% за рахунок дітей до 14 років), м. Рубіжне (епідемічний поріг перевищено на 1,2% за рахунок дітей до 14 років) і Новопсковському районі (епідемічний поріг перевищено на 60,6% за рахунок дітей до 14 років).

З початку епідемічного сезону із захворюваності на грип і ГРВІ в області прищеплено проти грипу 10 тис. 584 осіб.