У Горлівці 27-річний зловмисник задушив свого приятеля

У Горлівці Донецької області міліція затримала 27-річного зловмисника, який у сварці задушив свого 25-річного приятеля і закопав труп у лісопосадці.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Горлівського міськуправління міліції, 15 лютого в міліцію звернулася 73-річна мешканка Центрально-Міського району м. Горлівки з повідомленням про те, що кілька днів тому пішов з дому та не повернувся її 25-річний внук. Отримавши орієнтування, працівники міліції взялися відпрацьовувати різні версії події і можливе його місцезнаходження.

За словами начальника Горлівського міськуправління міліції Павла Панасюка, під час проведення слідчих дій за фактом безвісти зниклого хлопця був затриманий 27-річний житель м. Горлівки.

Він розповів, що ввечері 13 лютого, перебуваючи в своїй орендованій квартирі, між ним і приятелем виникла сварка, що переросла в бійку. Під час бійки він схопив мотузку і задушив 25-річного приятеля, а потім, з метою приховання слідів злочину, зв`язав і помістив труп товариша в целофановий пакет, після чого вивіз його на особистому автомобілі в лісопосадку й закопав.

На даний момент підозрюваний заарештований за ст. 208 КПК України. Стосовно нього відкрито кримінальне виробництво з кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, санкція якої передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.