У Криму аварійно сів літак, що прямував до Москви

Пасажирський літак, що вилетів із Сімферополя до Москви, аварійно сів у міжнародному аеропорту "Сімферополь" - у повітряного судна відмовив лівий двигун.

Як повідомила УНІАН прес-служба головного управління ДСНС у Криму, літак Airbus A320 злетів о 00:54 22 лютого і екстрено приземлився о 1:40. Жертв немає. Рятувальники не уточнюють, якій компанії належить літак.

О 6:10 пасажирів відправили до московського аеропорту "Шереметьєво" іншим рейсом.

Причини НП встановлюють фахівці.