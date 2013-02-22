У Криму аварійно сів літак, що прямував до Москви
12:38, 22 лютого 2013Новини регіонів
0
Пасажирський літак, що вилетів із Сімферополя до Москви, аварійно сів у міжнародному аеропорту "Сімферополь" - у повітряного судна відмовив лівий двигун.
Як повідомила УНІАН прес-служба головного управління ДСНС у Криму, літак Airbus A320 злетів о 00:54 22 лютого і екстрено приземлився о 1:40. Жертв немає. Рятувальники не уточнюють, якій компанії належить літак.
О 6:10 пасажирів відправили до московського аеропорту "Шереметьєво" іншим рейсом.
Причини НП встановлюють фахівці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter