У Тернополі затримали завідуючу дитсадком при отриманні хабара

У Тернополі затримали завідуючу дитячим садком при отриманні хабара у розмірі 400 доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, жінка вимагала хабар у місцевого жителя за включення його дитини в одну з груп дитячого садка.

При передачі коштів у четвер, 21 лютого, зловмисницю було затримано, отримані нею кошти вилучено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).