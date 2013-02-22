У Тернополі затримали завідуючу дитсадком при отриманні хабара
13:04, 22 лютого 2013Новини регіонів
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У розмірі 400 доларів
У Тернополі затримали завідуючу дитячим садком при отриманні хабара у розмірі 400 доларів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, жінка вимагала хабар у місцевого жителя за включення його дитини в одну з груп дитячого садка.
При передачі коштів у четвер, 21 лютого, зловмисницю було затримано, отримані нею кошти вилучено.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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