У Василькові під час пожежі загинули чоловік та жінка

У Василькові Київської області внаслідок пожежі загинуло 2 осіб, повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

21 лютого о 20:29 на пункт зв’язку 29-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Чкалова.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в будинку горять речі домашнього вжитку. Сусіди повідомили, що всередині можуть знаходитись люди. Під гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих: господаря будинку, 1975 року народження, та жінки (особа встановлюється).

Вогнем знищено перекриття та покриття будинку на площі 15 м кв., речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарів, які знаходилися у нетверезому стані.