Справу "доктора Пі" слухатимуть у Львові

Справа Андрія Слюсарчука (т.з. доктора Пі), який звинувачується у підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкодженнь, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, слухатимуть у Львові.

Як повідомили УНІАН в Апеляційному суді Львівської області, таке рішення Колегiя суддiв Апеляцiйного суду Львiвської областi під головуванням судді Олега Березюка прийняла, сьогодні, 22 лютого.

Дату слухання справи на колегії не обговорювали.

Як повідомляв УНІАН, Андрія Слюсарчука звинувачують у підробці дипломів про закінчення ряду вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

Він утримується у Львівському СІЗО.

У жовтні 2012 року ЗМІ з посиланням на начальника Головного слідчого управління МВС Василя Фаринника повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом`янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу у 130 тисяч гривень, мотивуючи в тим, що злочини, у здійсненні яких він звинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Також суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання А.Слюсарчука під вартою до 13 березня 2013 року.