Кому ж належатиме дитячий санаторій у Києві?

Київрада відмовила у задоволенні протесту прокуратури Києва щодо повернення у комунальну власність дитячого психоневрологічного санаторію «Салют» на вул. Гоголівській, 26-28, у Шевченківському районі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків зі ЗМІ столичної прокуратури.

Як нагадали в прокуратурі, наглядове відомство раніше опротестувало рішення Київради, яким у власність ТОВ «Фонд розвитку будівельних ініціатив» було незаконно передано приміщення дитячого психоневрологічного санаторію «Салют» загальною площею 3,5 тис. м2.

За інформацією Головного управління охорони здоров’я КМДА, у віданні якого перебував лікувальний заклад, протест прокуратури Києва попередньо розглядався на сесії Київради. Утім, рішення за результатами розгляду протесту прийнято не було, оскільки підтримки депутатів протест не отримав.

За таких обставин прокуратура Києва, не очікуючи остаточного рішення влади, у квітні минулого року заявила позов до суду про визнання рішення Київради незаконним, зазначили у Відділі зв’язків зі ЗМІ, додавши, що на сьогодні справа за цим позовом перебуває у провадженні Господарського суду м. Києва.

Разом з тим учора, 21 лютого, Київрада прийняла остаточне рішення, яким відхилила протест прокуратури Києва і тим самим залишила у приватній власності дитячий санаторій для дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, наголошується в повідомленні.

«Утім, прокуратура Києва й надалі буде відстоювати інтереси маленьких киян та через суди усіх інстанцій домагатися повернути хворим дітям лікувальний заклад», - запевнили у наглядовому відомстві.