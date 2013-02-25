Луганщина: у п’ятиповерхівці вибухнула квартира

Загинула 75-річна жінка

23 лютого у м. Рубіжне (Луганська область) у квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу з подальшим займанням побутових речей. Як повідомили УНІАН в прокуратурі Луганської області, внаслідок пожежі загинула 75-річна власниця квартири. Вогнем знищено меблі та побутові речі у помешканні. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші. На місці події працювали співробітники прокуратури, міліції, МНС, аварійної служби газу. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою міста Рубіжне. Кримінальне провадження перебуває на контролі прокуратури Луганської області.

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