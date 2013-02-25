Врятували 41 рибалку, які були на відірваних від берега крижинах

У Полтавській області рятувальні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій завершили операцію з рятування завершено 41 рибалки, які знаходились на відірваних від берега крижинах на Дніпродзержинському водосховищі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, 23 лютого о 10:00 поблизу с. Радянське Кобеляцького району на Дніпродзержинському водосховищі відірвались від берега 2 крижини на відстані 300 - 500 м, на яких перебував 41 рибалка. Люди не могли самостійно дістатись до берега та були у небезпеці, адже сильний вітер, хвилі та течія загрожували їхньому життю.

О 12:15 завдяки оперативним та професійним діям оперативно-рятувальної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській, Дніпропетровській областях і лісомисливських господарств району рибалок було врятовано та доставлено до берега за допомогою 9 плавзасобів.

Координацію рятувальних робіт здійснювали оперативні групи ДСНС України в Полтавській та Дніпропетровській областях.