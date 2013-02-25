Сумщина: головлікарів переводять на контрактну форму роботу

Сумська обласна рада, 22 лютого, під час проведення чергової сесії запровадила контрактну форму роботи для керівників комунальних закладів охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, за це депутати проголосували майже одноголосно.

«Відтепер керівники медичних закладів Сумщини укладатимуть контракти з обласною радою. Це дозволить депутатам вирішувати кадрові питання і покращити контроль за діяльністю головних лікарів», - прокоментував рішення начальник управління охорони здоров`я Сумської облдержадміністрації Петро Павлюк.

За його словами, переведення лікарів на контракт має сприяти підвищенню якості медичного обслуговування населення, однак питання щодо призначення або звільнення керівника з посади повинні бути узгоджені з обласним управлінням охорони здоров`я.

«Відповідно до закону про місцеве самоврядування, керівники комунальних закладів мають укладати контракт з обласною владою. Однак депутати не несуть відповідальності за стан медицини в області, тоді як він безпосередньо залежить від керівників закладів охорони здоров`я. Саме тому управління також повинно мати повноваження у вирішенні кадрових питань», - наголосив чиновник.