Донеччина: молода мати вбила свою новонароджену дитину

У Донецькій області проти 24-річної жінки відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Великоновосілківському районі медики місцевої лікарні направили в міліцію повідомлення про те, що до них звернулася 24-річна дівчина в післяпологовому стані, але без дитини. На питання, де дитина і що ж з нею сталося, вона відповідати відмовлялася. Правоохоронці негайно прибули на місце, щоб з`ясувати обставини події та місцезнаходження немовляти.

З`ясувалося, що коли дівчина завагітніла вже втретє, ставати на облік і виконувати приписи лікарів вона не стала й продовжувала вести аморальний спосіб життя. Правоохоронці спільно з працівниками соцслужб забрали у неї двох дітей і відправили в притулок на піклування держави.

Коли підійшов час третіх пологів, жінка самостійно народила в руїнах приватного будинку, розташованого на тій же вулиці, де вона проживала із співмешканцем і його мамою. Народивши дитину, вона огорнула її знайденим серед сміття поліетиленом, прикрила ганчіркою, шматками цегли і пішла.

Коли оперативники відшукали дитину, та була уже давно мертва. Розтин показав, що смерть немовляти настала від переохолодження. Причиною свого дикого вчинку породілля називає непотрібність дитини ні їй, ні цивільному чоловікові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 КК України (Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Зараз вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.