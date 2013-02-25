У Запоріжжі гасять пожежу на складах легкозаймистої рідини
12:33, 25 лютого 2013Новини регіонів
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Постраждалих немає
У Запоріжжі в Шевченківському районі по вул. 8 Березня гасять пожежу на складах легкозаймистої рідини.
Як повідомили в Запорізькому теруправлінні надзвичайних ситуацій, пожежа охопила площу близько 200 кв. метрів.
На місце виїхали понад 50 пожежників, 10 автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.
Згідно з повідомленням, причини займання поки невідомі. Постраждалих немає. За даними рятувальників, загрози житловим будинкам району немає.
Станом на 11.20 пожежу вдалося локалізувати й наразі ведеться ліквідація окремих вогнищ займання.
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