У Запоріжжі гасять пожежу на складах легкозаймистої рідини

У Запоріжжі в Шевченківському районі по вул. 8 Березня гасять пожежу на складах легкозаймистої рідини.

Як повідомили в Запорізькому теруправлінні надзвичайних ситуацій, пожежа охопила площу близько 200 кв. метрів.

На місце виїхали понад 50 пожежників, 10 автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.

Згідно з повідомленням, причини займання поки невідомі. Постраждалих немає. За даними рятувальників, загрози житловим будинкам району немає.

Станом на 11.20 пожежу вдалося локалізувати й наразі ведеться ліквідація окремих вогнищ займання.