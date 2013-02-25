Сумщина: ухвалила програма щодо серцево-судинних хвороб

Сумська обласна рада прийняла обласну програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили на сесії облради.

Передбачається, що обсяг фінансування програми становитиме 220 млн грн, у тому числі 129 млн грн з коштів обласного бюджету і 91 млн грн - місцевих бюджетів.

Як зазначалося на сесії, за результатами моніторингу Міністерства охорони здоров`я України, Сумська область за останнє десятиріччя є областю з високим рівнем депопуляції населення. Кількість людей, які мають хвороби системи кровообігу, в Сумській області досягла 600 тисяч осіб (в Україні - 25,8 млн), це - більше 60% дорослого населення, з них 27% хворих на гіпертонічну хворобу. У структурі причин первинної інвалідності хвороби системи кровообігу становлять 24,3%, серед причин смертності - 64,5% (в Україні - 66,3%), а показник смертності на 8% вищий за загальнодержавний.

Для своєчасної діагностики кардіологічної патології область має недостатнє кадрове та матеріально-технічне оснащення: з 18 районів області в 7 відсутні лікарі-кардіологи.