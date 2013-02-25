Дніпропетровщина: інспектор фітосанітарної інспекції одержав хабар

У Нікополі Дніпропетровської області під час одержання 2,8 тис. дол. хабара затримано інспектора пункту Державної фітосанітарної інспекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 19 лютого інспектор вимагав та отримав хабар від приватного підприємця за сприяння у видачі ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, а також підготовку відповідних документів.

Нікопольська міжрайонна прокуратура відкрила відносно інспектора кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Нікопольським міськвідділом внутрішніх справ.