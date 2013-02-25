На Черкащині розслідують факт незаконного отримання статусу "чорнобильця"

15:25, 25 лютого 2013
Новини регіонів
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Незаконно отримувано 32 тис. грн

В Черкаській області СБУ почала кримінальне провадження за фактом незаконного отримання статусу ліквідатора аварії на ЧАЕС та пов’язаних з цим бюджетних виплат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, минулого тижня було встановлено, що 47-річний пенсіонер надав до Управління праці і соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації фіктивну архівну довідку з метою отримання статусу ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та подальшого оформлення відповідної пенсії. Працівники СБУ з’ясували, що чоловік не є ліквідатором аварії на ЧАЕС, однак протягом останніх двох років незаконно отримував «чорнобильську» пенсію понад 32 тис. грн.

За матеріалами СБУ, слідчим управлінням УМВС в Черкаської області розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів) ККУ.

Згідно з повідомленням прес-служби, протягом 2012-2013 років правоохоронці викрили 12 черкащан, які отримували пенсійне забезпечення на основі фіктивних посвідчень ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Стосовно них, за матеріалами СБУ, органами МВС розпочато кримінальні провадження.

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