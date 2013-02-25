У Черкаській області житель Росії насмерть збив киянина

В Черкаській області в Уманському районі на автотрасі Київ – Одеса житель Російської Федерації насмерть збив киянина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, ДТП сталося вчора ввечері, 24 лютого, біля села Ладижинка. 38–річний водій автомобіля "Audi А4", житель Московської області, скоїв наїзд на 44–річного пішохода, жителя Києва, який переходив проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Внаслідок наїзд пішохід отримав смертельну травму і помер на місці аварії.