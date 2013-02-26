Акімова візьме участь у відкритті перинатального центру в Рівному

Сьогодні о 12.00 перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова візьме участь в урочистому відкритті Рівненського обласного перинатального центру, модернізованого за ініціативи Президента України в рамках програми «Нове життя – нова якість материнства та дитинства».

Як повідомляє прес-служба глави держави, І.Акімова огляне медичний заклад і поспілкується з його колективом.

У заходах також візьмуть участь голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ, представники Міністерства охорони здоров’я.

