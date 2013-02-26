Житомирщина: пісок видобували біля скотомогильника із сибіркою

У Житомирській області розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного видобування піску неподалік захоронення тварин.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, прокуратурою Брусилівського району Житомирської області розпочато кримінальне провадження за фактом видобування піску на орендованій земельній ділянці за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1(зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

"Установлено, що у Брусилівському районі на земельній ділянці, взятій в оренду місцевим фермерським господарством для ведення сільськогосподарських робіт, незаконно видобуто пісок у межах санітарно-захисної зони худобомогильника, де 45 років тому було захоронено рештки спалених тварин, які загинули від сибірської виразки",- розповіла Т. Гоша.

Окрім цього, уточнила вона, прокуратура заявить на цьому тижні суду позов з вимогою визнати протиправним та скасувати видане у квітні 2008 року розпорядження голови Брусилівської райдержадміністрації «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду». Також прокуратура вимагатиме розірвати договір із фермерським господарством про надання йому в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею майже 22 га.

Прокуратура також вимагає від фермерського господарства відшкодувати завдані державі збитки та привести порушену земельну ділянку до попереднього стану.

Працівники ветеринарної медицини області взяли із місця видобування піску проби ґрунту і води. Спеціалісти проведуть лабораторні аналізи на встановлення ймовірних збудників інфекції.