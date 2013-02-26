У Кіровоградському СІЗО немає психіатра, фтизіатра та інфекціоніста

Штат Кіровоградського слідчого ізолятора – недоукомплектовано, в закладі немає психіатра, фтизіатра та інфекціоніста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У повідомленні сказано, що працівниками Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини було здійснено моніторинговий візит за моделлю «Омбудсмен +» до Кіровоградського слідчого ізолятора.

“Моніторинг виявив низку проблем закладу. Насамперед, у приміщеннях слідчого ізолятора відсутній постійний доступ до води, внаслідок чого заарештовані, затримані та поміщені під варту особи вимушені запасати та зберігати її в різних ємкостях в камерах”, - зазначається у повідомленні.

Також фахівці констатували, що приміщення слідчого ізолятора застаріле і потребує ремонту. «Внаслідок нерівномірного розміщення в камерах режимного корпусу №1 не дотримуються норми корисної площі, недостатнє природне та штучне освітлення, неналежна вентиляція, частина осіб утримується у підвальних приміщеннях», - наголошується у повідомленні.

Разом з тим в результаті моніторингу виявлено “позитивні моменти”, зокрема, “слідчий ізолятор не переповнений (на момент візиту утримувалося 755 осіб при наявності 950 місць за нормою площі)”. “В закладі створено належні умови для перебування вагітних жінок і жінок із дітьми. Для них є окрема обладнана камера та прогулянковий дворик. На сьогодні задля вирішення питання з питною водою пробурено свердловину глибиною 84 метри, що дозволить налагодити водопостачання”, - зауважили представники Омбудсмена.