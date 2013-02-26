Чернігівщина: 12-річний учень інтернату повісився у ванній

На Чернігівщині вчинив самогубство учень школи-інтернату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, ввечері 25 лютого покінчив життя самогубством 12-річний мешканець м. Борзна, учень 6 класу місцевої школи-інтернату. Його знайшли повішеним у ванній кімнаті вдома. Хлопчик цілий день проводив в інтернаті, а ночував дома. Жив із мамою. Дитина характеризувалася позитивно.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 КК України. Слідчі дії проводить Борзнянський райвідділ міліції.

Розслідування обставин самогубства дитини контролює прокуратура області. Упродовж лютого на Чернігівщині це друге самогубство дитини.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на горищі господарської будівлі за місцем проживання було знайдено повішеним 10-річного мешканця с. Гірськ Щорського району, учня 5 класу місцевої загальноосвітньої школи. Слідчі дії у цій справі проводить Щорський райвідділ міліції. Хід досудового розслідування також контролює прокуратура області.

