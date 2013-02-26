У Рівному відкрито перинатальний центр

У центрі Рівного відкрито обласний перинатальний центр європейського рівня у рамках національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства».

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття зазначалося, що Рівненський перинатальний центр є першим закладом такого типу в західній Україні і дев’ятим у державі. На його спорудження залучалися як державні кошти, так і приватних структур. Зокрема, з державного бюджету було виділено 61 млн грн, з обласного - 16 млн грн і 5 млн грн - спонсорських коштів.

Раніше у цьому приміщення був звичайний пологовий будинок. За порівняно короткий час його модернізували, добудували один поверх та окремий корпус.

Як повідомив журналістам голова облдержадміністрації Василь Берташ, цей заклад був конче необхідним, адже в регіоні один з найвищих рівнів народжуваності, але й кількість проблемних вагітностей і пологів також більша.

«Тому в новозбудованому центрі встановлено найсучаснішу апаратуру, тут працюватимуть за методами, які практикують у кращих клініках світу. В центрі немовлята не тільки матимуть шанс далі рости здоровими, але й сім’ї, які не мали раніше дітей, зможуть пізнати радість материнства», - зазначив голова ОДА.

Як повідомила під час відкриття перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, в першому півріччі в Україні стане до ладу ще три таких центри, а до кінця 2013 року їх буде вже 19. За її словами, наступне відкриття аналогічного центру заплановано у Кіровограді.

У відкритті центру в Рівному також взяли участь перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Качур, голова облради Юрій Кічатий, інші керівники місцевої влади та медичних закладів області.