Двох жителів Прикарпаття покусала хвора на сказ куниця

В Івано-Франківській області хвора на сказ куниця покусала жителів села.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, двоє жителів села Підпечари Тисменицького району звернулися ветеринарної лікарні з повідомленням, що їх покусала куниця.

Спеціалістами труп куниці перевезено в обласну ветеринарну лабораторію, де виявлено, що тварина хворіла на сказ.