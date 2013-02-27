Двох жителів Прикарпаття покусала хвора на сказ куниця
09:04, 27 лютого 2013Новини регіонів
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Діагноз підтверджено лабораторно
В Івано-Франківській області хвора на сказ куниця покусала жителів села.
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, двоє жителів села Підпечари Тисменицького району звернулися ветеринарної лікарні з повідомленням, що їх покусала куниця.
Спеціалістами труп куниці перевезено в обласну ветеринарну лабораторію, де виявлено, що тварина хворіла на сказ.
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