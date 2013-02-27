Хмельниччина: на виробництві загинув 19-річний хлопець

У Хмельницькій області на виробництві загинув 19-річний працівник ПАТ «Полонський гірничий комбінат».

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, під час нічної зміни на дробильній лінії підприємства було виявлено тіло машиніста без ознак насильницької смерті. За попередньою інформацією, його затягнуло під барабан дробильної установки.

Відомості за цим фактом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).