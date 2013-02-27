На станції метро "Вокзальна" у Києві зламався потяг
10:35, 27 лютого 2013Новини регіонів
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Рух був затриманий на 9 хвилин
Сьогодні на Святошинсько-Броварській гілці Київського метрополітену, біля станції метро "Вокзальна", близько 9.30 зламався потяг, що призвело до затримки руху на 9 хвилин.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».
«Загальний простій руху склав 9 хвилин. Зараз рух вже відновлено», - повідомили у прес-службі.
За їх інформацією, для того, щоб висадити пасажирів зі зламаного потягу, на місце аварії викликали додатковий тягач. Зламаний потяг був знятий з лінії, причину його поломки встановлюють спеціалісти.
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