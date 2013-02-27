Житомирщина: двох дітей та їхню матір покусав скажений кіт

13:13, 27 лютого 2013
Новини регіонів
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Зроблено профілактичні щеплення

На Житомирщині в Олевському районі скажений кіт покусав родину - матір та її двох малолітніх дітей.

Як повідомила  УНІАН керівник прес-служби ДСНС України у Житомирській області Ірина Романюк, подія сталася 21 лютого, а сьогодні після проведення аналізів з’ясувалося, що кіт був скаженим.

Як розповіла І. Романюк, у селі Лопатичі Олевського району Житомирщини у приватній садибі, домашній кіт покусав 24-річну жінку та двох її синів 4 та 5 років. Напередодні господарі не бачили свого кота пару днів і вже вирішили, що він загубився, бо поруч ліс. Коли діти побачили кота знову і спробували його погладити, то отримали укуси. На дитячий галас прибігла мати і теж отримала укуси.

Тварину виловили та представили на обстеження ветеринарам.

Експертні висновки Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини засвідчили, що кіт хворий на сказ. Постраждалих членів родини обстежили в Олевській центральній районній лікарні та зробили їм  профілактичне щеплення. Захворювання інших домашніх тварин та жителів села Лопатичі не виявлено. Хворого на сказ домашнього улюбленця приспали.

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