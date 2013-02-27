Маріуполь придбав лабораторію моніторингу повітря

Місто Маріуполь Донецької області за рахунок місцевого бюджету придбав сучасну автоматизовану пересувну лабораторію моніторингу повітря вартістю понад 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, автоматизований автомобіль-лабораторія призначено для контролю стану атмосферного повітря в житлових районах міста і оперативної передачі інформації в режимі он-лайн промисловим підприємствам, засобам масової інформації та екологічним службам міста.

Обладнання призначено для визначення метеорологічних параметрів (температура повітря, вологість, атмосферний тиск, швидкість, напрямок вітру) і забруднюючих інгредієнтів атмосферного повітря (пилу, оксидів азоту, аміаку, сірководню, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду).

Після проходження необхідних тендерних процедур, лабораторія обійшлася міському бюджету близько 2 млн 200 тис. грн. До цієї вартості ввійшли автомобіль-носій і сама лабораторія.

У прес-службі зазначили, начальник лабораторії Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії Тамара Венцова на презентації автомобіля-лабораторії, що відбулася 25 лютого, повідомила що, ймовірно, обслуговувати пересувну лабораторію будуть 4 людини. Пересувний пост моніторингу повітря планується ввести в експлуатацію приблизно через місяць. Стільки часу потрібно для навчання персоналу, атестації обладнання Держстандартом України й отримання сертифікатів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Маріуполі річні викиди забруднюючих атмосферу речовин становили 382,4 тис. тонн, або чверть усіх викидів у Донецькій області.