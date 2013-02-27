У акваторії Одеського порту виявлено артснаряди

У акваторії Одеського морського торгового порту виявлено 2 артилерійських снаряди.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, вчора, 26 лютого, о 08.00 до рятувальної служби Одеси надійшло повідомлення від робітників землерийного судна «Вернер Мебіус» про те, що в акваторії порту виявлено 2 артилерійських снаряди калібру 76 мм і 100 мм.

Того ж дня групою піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Одеській області вибухонебезпечні предмети були вилучені і знешкоджені.

Німецьке судно «Вернер Мебіус» з серпня 2011 року проводить роботи з розчищення та поглиблення дна в акваторії Одеського порту.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року в трюмі землерийного судна «Вернер Мебіус», зайнятого на днопоглиблювальних роботах в Одеському порту, двічі знаходили артилерійські снаряди калібру 76 мм. Також було знайдено ще п`ять артилерійських снарядів калібру 76 мм і один снаряд калібру 152 мм і в трюмах сусідніх землечерпалок - «Київської» та «Майкана». Роботи тимчасово припинено, снаряди, що потрапили до ковшів разом з викопаним грунтом, вилучили з суднових трюмів, вивезли і знешкодили.