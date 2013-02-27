Матір дерев`яною палицею забила до смерті 30-річного сина

В Черкаській області в одному із сіл Черкаського району цього тижня 69-річна жінка дерев`яною палицею вбила 30-річного сина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, у своєму будинку сусіди знайшли мертвим з травмою голови 30-річного місцевого безробітного. Після проведення слідчих дій, правоохоронці затримали 69-річну матір потерпілого.

Як з’ясувалося, чоловік випивав, і цього разу, прийшовши напідпитку, почав ображати матір та в черговий раз вимагав грошей на горілку. Під час сварки, жінка дерев’яною палицею вдарила сина по голові, але травма виявилася смертельною.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).