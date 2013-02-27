У Полтавській області мати викинула новонародженого в туалет

У одному із сіл Полтавського району 36-річна мати викинула новонароджену дитину в туалет, де вона потонула.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, до Полтавського райвідділу міліції телефоном звернувся акушер-гінеколог Полтавської центральної районної лікарні і повідомив, що до їх відділення працівники сільської амбулаторії доставили 36-річну жінку, яка, ймовірно, недавно народила дитину. На обліку з приводу вагітності в медичних установах жінка не перебувала і запевняла медпрацівників у тому, що вагітною не була. Проте, під час огляду медперсонал Полтавської центральної лікарні встановив, що, за всіма ознаками, жінка кілька днів тому народила дитину.

«У розмові з міліціонерами жінка зізналася, що увечері пішла до туалету, що розташований у дворі, і там її дитина випала до наповненої відходами ями і померла. Але, як виявилося, труп новонародженого вона викинула до вигрібної ями туалету, що розташований на території її домогосподарства, і закидала його папером. За попередніми висновками судово-медичного експерта, дитина народилася живою, а причиною смерті стало втоплення», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням міліції, жінка має двох дітей 14 і 19 років, і зловживає алкоголем. Вона офіційно перебуває у шлюбі, хоча разом з чоловіком не проживає.

Стосовно жінки відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини). Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.