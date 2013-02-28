На Тернопільщині поновлено права близько 200 дітей-інвалідів

Прокуратура Тернопільської області поновила права близько 200 неповнолітніх з особливими потребами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, цілий ряд порушень було виявлено під час перевірки додержання прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, яка проходила у лютому.

Згідно з результатами перевірки, лише двоє із 3 тис. дітей-інвалідів мають змогу навчатися в загальноосвітніх школах. Так, із 99 шкільних автобусів у області жоден не обладнаний для перевезення дітей з обмеженими можливостями. Через відсутність необхідних пристосувань, лише 20% загальноосвітніх шкіл доступні для таких дітей.

Працівники прокуратури також констатували, що державні та регіональні програми, спрямовані на підтримку неповнолітніх з фізичними та розумовими вадами, виконуються вкрай формально.

Перевірка показала, що лише 7% дітей-інвалідів, які проживають у області, мають змогу отримати реабілітаційні послуги.

За втручанням прокуратури 64 дітям-інвалідам надано реальну можливість отримати повноцінні реабілітаційні послуги, повідомляє прес-служба.

За підсумками перевірки, з метою захисту прав дітей-інвалідів органами прокуратури області внесено 65 подань, ініційовано притягнення до відповідальності 73 посадовців. Загалом поновлено права близько 200 неповнолітніх з особливими потребами.