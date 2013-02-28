На Житомирщині повідомили про замінування двох вокзалів

Сьогодні невідомий повідомив про замінування двох вокзалів у Житомирі та Бердичеві.

Про це розповіла УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, "сьогодні невідомий повідомив про замінування двох вокзалів у Житомирі та Бердичеві, інформацію зараз перевіряють правоохоронці".

А. Ващенко уточнила, що після повідомлення аноніма про те, що у Житомирі замінований залізничний вокзал, з небезпечної зони було проведено евакуацію людей.

«Люди були евакуйовані. Зараз там проводиться обстеження експертами вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру із залученням спеціально навчених собак, які реагують на вибухонебезпечні предмети », - повідомила А. Ващенко .

Інформацію щодо повідомлення про замінування підтвердили УНІАН в управлінні ДСНС в Житомирській області.

«О 9.00 був один анонімний дзвінок: заміновано залізничні вокзали у нас і в Бердичеві», - поінформували в управлінні ДСНС.