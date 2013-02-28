Одещина: на території насосної станції виявлено 30 снарядів

У Котовському районі Одеської області на території насосної станції виявлено 30 артилерійських снарядів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, вчора, 27 лютого, о 13.00 до служби «101» райцентру Котовськ надійшло повідомлення від робітників про те, що на території насосної станції «Котовськ Водоканал» при проведенні земляних робіт вони виявили 30 снарядів часів Великої Вітчизняної війни калібру 45-76 мм.

Вилучення і знешкодження снарядів заплановане на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в акваторії Одеського морського торгового порту було виявлено 2 артилерійські снаряди.