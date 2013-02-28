У Черкасах біля музею знайшли протитанкову міну

В центрі Черкас біля обласного краєзнавчого музею знайшли протитанкову міну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, сьогодні, 28 лютого, о 12.24 до оперативно-диспетчерської служби міста надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмета поруч з Черкаським обласним краєзнавчим музеєм. На місце виклику прибули сапери аварійно-рятувального загону спецпризначення. Було евакуйовано людей та працівників музею. Під час обстеження знахідки, сапери встановили, що це - навчальна протитанкова міна часів Великої Вітчизняної війни. Фахівці вивезли знахідку з території музею.

Як потрапила протитанкова міна на територію Черкаського обласного краєзнавчого музею, зараз з`ясовують правоохоронці.