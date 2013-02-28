Полтавська облрада прийняла програму запобігання НС

Полтавська облрада прийняла регіональну програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і захисту населення на 2013-2016 роки вартістю 147,1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії облради.

Планується, що виконання програми дозволить значно підвищити рівень функціонування обласної підсистеми Єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації (події) техногенного і природного характеру.

Зокрема, програмою передбачено: оперативне прогнозування тенденції розвитку несприятливих умов, явищ і процесів; підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування сил реагування; зменшення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій; забезпечення стійкості схилу і припинення ерозійних процесів у районі житлової забудови по бульвару Автокразівському і вулиці Хорольській к Кременчуці; забезпечення ліквідації наслідків затоплення території 3-го Занасипу в Кременчуці; недопущення підтоплень території Ленінського району міста Полтави; ліквідація активних обвальних явищ у селищі Вороніна; покращення рівня підготовки та інформування населення про правильні дії при виникненні надзвичайних ситуацій.

Програмою передбачено фінансування в обсягу 147,1 млн. грн. Із них кошти держбюджету — 95,4 млн. грн, обласного бюджету — 16,3 млн. грн, місцевих бюджетів — 13,9 млн. грн, інші джерела — 21,2 млн. грн.

У програмі зазначається, що за останні п`ять років в області зареєстровано більш як 14 тис. подій (23 надзвичайні ситуації), від наслідків яких загинуло близько 2200 чоловік. Загальна сума збитків становила 600 млн. грн.

В цілому на території області функціонує більш як 1300 потенційно небезпечних об`єктів, які внесені до державного реєстру потенційно небезпечних об`єктів.