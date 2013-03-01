У Києві на пішохідному переході джип збив людину

У Києві на вулиці Кіквідзе на пішохідному переході джип збив людину.

Як передає кореспондент УНІАН, яка стала очевидцем події, джип наїхав на людину, котра переходила дорогу на зелений світлофор.

Лікарі, що прибули на місце події, не надають екстреної допомоги, тож не виключено, що людина отримала несумісні з життям травми.