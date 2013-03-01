У Києві запровадять моніторинг зелених насаджень

У Києві буде запроваджено моніторинг зелених насаджень.

До такої програми включать не лише характеристики з місцем розташування кожного дерева, але й короткий опис його хронології, сказав генеральний директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Михайло Царенко під час розширеної апаратної наради КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

За його словами, така система призначена для інформаційно-аналітичної підтримки природоохоронних заходів з охорони і раціонального використання рослинних ресурсів столиці відповідно до чинного законодавства України. Таким чином легко буде прослідкувати дату висадження рослини, час і метод її лікування, а також природні характеристики. Дуже цікавим, на думку генерального директора об’єднання, буде реєстр пам’яток природи.

21 лютого депутати Київради ухвалили рішення про надання статусу пам’яток природи 9 насадженням у віці від 100 до 400 років, до переліку яких увійшли: Сосна Нестерова – 250 років, Дуб Мозолевского – понад 400 років та інші.