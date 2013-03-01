На Полтавщині прийнято програму протидії туберкульозу

Полтавська облрада затвердила цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки з фінансуванням у 86 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у рішенні сесії, прийнятому вчора, 28 лютого, сказано, що програмою передбачено створити відділи моніторингу й оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у Полтавському й Кременчуцькому обласних протитуберкульозних закладах, забезпечити діагностику туберкульозу, в т.ч. мультирезистентного, бактеріологічними методами, організувати проведення флюорографічних обстежень пересувною флюорографічною установкою спецконтингенту установ, у яких відсутні такі установки й забезпечити надання консультативної допомоги фахівцями протитуберкульозного диспансеру особам із підозрою і хворим на туберкульоз (в установах), забезпечити доступ до лікування хворих на туберкульоз ВІЛ-інфікованих, бездомних осіб, контактних і інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей шляхом забезпечення протитуберкульозними препаратами, забезпечити повноцінне харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно тощо.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми - 86 млн 78,1 тис. грн, зокрема з коштів обласного бюджету планується виділити 26 млн 206,8 тис. грн, держбюджету - 44 млн 60,0 тис. грн, районних і міських бюджетів - 15 млн 640,8 тис. грн, з інших джерел фінансування - 170,6 тис. грн.

У програмі також зазначається, що за період дії попередньої програми, розрахованої на 2007-2011 роки, показники із захворюваності на туберкульоз у Полтавській області зрушилися в позитивному напрямку - захворюваність із 2007 року знизилася на 2% із 54,5 на 100 тис. населення до 55,2 у 2011 році й не перевищувала середній рівень по Україні. Смертність від туберкульозу по області зменшилася в 2 рази з 25,6 на 100 тис. населення в 2007 році до 11,6 у 2011 році.