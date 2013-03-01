Херсонщина: зіткнулися автобус та вантажівка: загинуло 4 особи
14:35, 01 березня 2013Новини регіонів
0
Автошлях Херсон – Новоазовськ
Сьогодні о 4.45 поблизу с. Петропавлівка Каховського району Херсонської області на 317-му км автошляху Херсон – Новоазовськ сталося зіткнення мікроавтобуса Ford Transit з вантажним автомобілем DAF.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинуло 4 особи.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Херсонській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter