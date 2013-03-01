На Житомирщині розшукують двох маленьких хлопчиків

На Житомирщині розшукують зниклих у Радомишльському районі двох маленьких хлопчиків.

Як повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 28 лютого до чергової частини Радомишльського райвідділу управління МВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про зникнення двох братів, 3-х та 4-х років.

Для пошуків дітей по тривозі було піднято особовий склад райвідділу, а також залучено додаткові сили правоохоронних органів, які працювали усю ніч.

Родина Левенчуків проживає у селі Глиниця Радомишльського району. Близько 12.30 28 лютого двоє братиків вийшли з будинку й пішли гратись у двір домогосподарства.

За словами матері, через певний час вона виглянула у вікно й побачила, що дітей немає. Відразу розпочала їх шукати, згодом попросила допомоги в сусідів та односельців. Однак, коли за декілька годин хлопчики так і не знайшлися, зателефонувала до міліції.

Як з’ясувалось при перевірці повідомлення, діти, вийшовши надвір, прихопили з собою санчата, на яких, очевидно, збирались кататись. Працівники міліції разом з місцевими жителями ретельно обстежили всю прилеглу територію та околиці села.

У результаті виявили сліди дитячого взуття, що вказували ймовірний напрямок руху дітей - до місцевого ставка, розташованого за 100 метрів від дому хлопчаків. Неподалік знайшлися і їх санчата.

Пошуки дітей тривають. Продовжується обстеження околиць села, місцевих закинутих будівель та хат-пусток. Перевіряються й інші можливі версії розвитку подій.