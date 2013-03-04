"Київводоканал" підготував законопроект про заборону фосфатів

ПАТ “Київводоканал” підготував законопроект “Про поступове скорочення та повну заборону використання фосфатів у миючих засобах” і передав його до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київводоканалу”, про це стало відомо під час засідання інформаційного прес-клубу підприємства, проведеного за участі радника голови правління з питань інформаційної політики ПАТ «АК «Київводоканал» Вікторії Яковлєвої та начальника хіміко-бактеріологічної лабораторії Бортницької станції аерації Бориса Гегнера.

Документ напрацьований фахівцями “Київводоканалу”.

Підприємство також направило звернення до усіх вітчизняних водоканалів з проханням підтримати їхню ініціативу до ВР розглянути підготовлений законопроект.

Крім того, на розгляд Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке днями оприлюднило альтернативний текст законопроекту, також буде надіслано проект “Київводоканалу”.

За інформацією В.Яковлєвої, запропонований підприємством проект закону визначає правові засади щодо поступового обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження на території України мийних засобів з використанням фосфатів з метою охорони довкілля, модернізації очисних споруд та збереження здоров`я населення.

Серед переваг зазначеного законопроекту: якнайшвидша відмова від фосфатовмісних мийних засобів, введення екологічного збору з підприємств, які не зможуть одразу відмовитися від фосфатів. При цьому отримані кошти повинні направлятися на підтримку стану очисних споруд. Також проект передбачає введення повної заборони на рекламу фосфатовмісних мийних засобів.

З 1 січня 2014 року в Україні пропонується заборонити виробництво, використання, ввезення та розповсюдження мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 8,5% маси мийного засобу. З 1 січня 2015 року – виробництво, використання, ввезення і розповсюдження мийних засобів з масовою частковою аніонних поверхнево-активних речовин більш як 3% маси мийного засобу. З 1 січня 2017 року – виробництво, використання, ввезення та розповсюдження мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 0,2% маси мийного засобу.

Усвідомлюючи значення та важливість проблеми перевищення фосфатів, “Київводоканал”, разом з тим, не збирається зосереджуватися виключно на цій проблемі, яка вкрай негативно впливає на стан природніх водних ресурсів. Для масштабного захисту екології основної водної артерії України на міжнародному рівні товариство також планує цього року звернутися до Міністерства закордонних справ і Міністерства екології та природних ресурсів з проханням розглянути розроблений "Київводоканалом" проект Конвенції по захисту Дніпра та згодом ініціювати підписання документа президентами України, Росії та Білорусі.

За інформацією “Київводоканалу”, нинішня ситуація із вмістом фосфатів у стічних водах на прикладі Бортницької станції аерації попри деяке зменшення вмісту фосфатів, що спостерігається останнім часом (переважно за рахунок підвищення рівня екологічної свідомості споживачів) залишається складною. Статистичні дані свідчать про періодичні перевищення нормативу по фосфатах у стоках у двічі та навіть тричі.

«При гранично допустимій концентрації фосфатів у міських стоках, у тому числі від підприємств міста, 8 мг/куб дм на початку лютого цього року на БСА надходили стоки з концентрацією понад 24 мг/куб дм. За даними минулого тижня, цей показник тримався на рівні 15 мг/куб дм, що все одно є перевищенням майже у два рази», - сказав Б.Гегнер.

Загалом рівень фосфатів у стічній воді, яка надходить на БСА протягом останніх 2-3 років, сягає в середньому за рік 17 мг/куб дм.

Як зазначають на підприємстві, за таких обставин дотримуватися нормативної очистки води, яка після очистки виходить зі станції у річку, непросто, особливо враховуючи майже повну відсутність робіт з модернізації технології очистки на БСА.

“Київводоканал” звертає увагу, що запроектовані понад 50 років тому споруди станції взагалі не передбачали вилучення біогенних елементів зі стоків. На сьогодні на БСА лише два аеротенки з 14 працюють за новою технологією і здатні вилучати зі стоків сполуки фосфору.