В Сумах стартувала акція на підтримку здорового способу життя

У Сумах 1 березня флеш-мобом стартувала акція “Відповідальність починається з мене”. У заході взяли участь близько ста студентів місцевих вишів, які на головній площі міста перед будівлею облдержадміністрації станцювали під сінгл «Gangnam style» популярного в Інтернеті виконавця PSY.

Як повідомила УНІАН організатор флеш-мобу Ірина Козолуп, мета акції - популяризація здорового способу життя серед молоді, зокрема – профілактика алкоголізації і табакокуріння підлітків.

«Флеш-моб під гаслом «Молодь! Здоров`я! Сумщина!» поклав початок довгострокової акції проти шкідливих звичок. У рамках акції будуть проведені різноманітні заходи: флеш-моби, круглі столи, тренінги для молоді. Також проводитимуться рейди правоохоронців і активної молоді, які нагадуватимуть продавцям, що алкоголь і сигарети не продаються неповнолітнім, і поширюватимуть інформаційні наклейки і плакати», - сказала І.Козолуп.

Сьогодні активісти поширювали свідоцтва про готовність учасника долучитися до даної акції і в подальшому пропагувати здоровий спосіб життя серед своїх однолітків. У ході акції також будуть роздані інформаційні буклети, браслети з девізом акції, брелоки і знижки на відвідування фітнес-центрів для прихильників здорового способу життя.

Довідка УНІАН. Проект “Відповідальність починається з мене” - частина національної програми, яка реалізується регіональними громадськими організаціями за підтримки обласних управлінь Державної служби молоді і спорту.