У ДТП на Закарпатті загинуло подружжя

3 березня, о 14 годині 50 хвилин, на 777 км автодороги «Київ–Чоп», біля села Старе Давидково Мукачівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури та легковика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За попередніми даними, водій автомобіля «DAF» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-210700».

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ» (подружжя) загинули на місці пригоди. Ще двоє пасажирок цього ж авто (доньки загиблих 12 та 20 років) та 19-річний водій «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.

Ведеться слідство.