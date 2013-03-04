На Житомирщині тривають пошуки дев’ятирічного хлопчика

У Житомирській області тривають пошуки 9-річного хлопчика, який зник 2 березня.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 березня о 16:00 до чергової частини районного відділу УМВС міста Коростишева Житомирської області надійшло повідомлення від місцевої жительки, що її 9-річний онук об 11:00 пішов з дому та не повернувся.

Наступного дня 40 міліціонерів та 5 рятувальників 20 державної пожежно-рятувальної частини міста Коростишів проводили пошукові роботи вздовж прилеглого до річки Тетерів лісового масиву міста, у напрямках сіл Глибочок, Харитонівка, Осиковий Копець та у районному центрі.

Водолазами обласної комунальної рятувальної служби на воді обстежено близько 100 м акваторії річки Тетерів у напрямку течії.

У ході проведення пошукових робіт зниклої дитини не виявлено. Станом на ранок 4 березня заплановано продовження оперативно-розшукових заходів.